In Spagna – Caos Conte, individuata l’alternativa: l’Inter vuole strappare Simeone all’Atletico Madrid

Diego Pablo Simeone e l’Inter potrebbero presto incrociare nuovamente i loro cammini. Ne è convinto Eduardo Inda, direttore di OkDiario, che ha rivelato in esclusiva a El Chiringuito de Jugones: “Simeone è tentato dall’Inter, che vorrebbe portarlo via (dall’Atletico Madrid, ndr). Conte ha creato qualche malumore all’interno dello spogliatoio ed ha fallito in maniera clamorosa“. Il Cholo ha dichiarato in passato di voler allenare in futuro il club nerazzurro.

Inda ha poi aggiunto: “Il prossimo anno l’Atletico avrà 100 milioni di entrate in meno e lo stipendio di Simeone, da 16 milioni a 19 con i bonus, potrebbe essere un problema“. Al momento l’intenzione del Cholo è quella di proseguire con i Colchoneros e rispettare il contratto, in scadenza nel 2022.