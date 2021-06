GdS – Inter, Inzaghi farà un tentativo con Lazaro? Ora l’esterno pensa ad altro

Le considerazioni sul futuro dell'austriaco alle prese con un infortunio nel corso dell'Europeo

La speranza di Valentino Lazaro è sicuramente quella di tornare a mettersi in discussione con la maglia dell'Inter. Non prima, però, di aver tentato il tutto per tutto per tornare in campo all'Europeo con un recupero lampo, ai limiti dell'impossibile, dopo l'infortunio muscolare in allenamento con l'Austria. "Non è da escludere che Inzaghi faccia un tentativo per valorizzarlo in nerazzurro. Anche se ora i pensieri dell’austriaco sono sull’infortunio: è da valutare il suo impiego futuro agli Europei", si legge sul sito della Gazzetta dello Sport.