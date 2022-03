Inter, in passato tentativo per Torreira: ecco perchè l’affare non decollò

Il centrocampista uruguaiano, oggi punto di forza della formazione viola, fu obiettivo di mercaro dei nerazzurri

Oggi fa le fortune della Fiorentina, prossimo avversario dell'Inter. Una sfida che avrebbe potuto giocare a maglie invertite. Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano arrivato in prestito dall'Arsenal, è uno dei punti di forza della formazione di Italiano. Nell'estate del 2018, come ricorda Tuttosport, fu a lungo nel mirino dei nerazzurri: "Nel 2017-18 il suo nome finì sul taccuino di molte big, Inter compresa. L'affare però non decollò per la resistenza di Ferrero, i 25 milioni (cash e senza sconto) della clausola e i paletti ai nerazzurri del Fair Play Finanziario. Così Torreira rimase a Genova fino a giugno per poi trasferirsi all'Arsenal che di milioni ne sborsò 30 blindandolo fino al 2023. Ora il piccolo grande Lucas - 168 centimetri di talento, fosforo e "garra" - sta conquistando sempre più Firenze dove è approdato in estate in prestito con diritto di riscatto a 15".