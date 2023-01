TS – Inter, tentazione Lautaro contro il Napoli? Dzeko e Lukaku favoriti, ma…

Lautaro Martinez non vede l'ora di tornare a indossare la maglia dell'Inter: l'attaccante argentino, terminato il Mondiale in Qatar, si è subito rimesso a disposizione di Inzaghi, ed è già convocato per la sfida di domani contro il Napoli. Il fresco campione del mondo dovrebbe partire dalla panchina, ma Tuttosport lascia uno spiraglio aperto: "Domani, in linea teorica, l'Inter dovrebbe ripartire con Dzeko, unico rimasto ad allenarsi nella maxisosta mondiale, e Lukaku, destinato a fare staffetta con Lautaro. Anche se la tentazione di ripartire dalla LuLa, a latitudini nerazzurre, è sempre più forte".