Inter, termina oggi il ritiro a Malta: nel pomeriggio subito in campo ad Appiano

I nerazzurri rientreranno in mattinata in Italia: ecco il programma completo del gruppo a disposizione di Inzaghi

Si chiude oggi il ritiro dell'Inter a Malta: i nerazzurri rientreranno in Italia in mattinata, dopo di che si dirigeranno direttamente ad Appiano Gentile. Il Corriere dello Sport racconta il programma della giornata: "Si chiude questa mattina il mini ritiro dell'Inter a Malta. Rientrata a Milano, la truppa nerazzurra si dirigerà direttamente alla Pinetina, per pranzo e un'altra seduta. Poi tutti a casa e appuntamento per l'indomani nel centro sportivo. La domenica, invece, sarà libera, dopo 9 giorni di lavoro. Bastoni e soci troveranno ad accoglierli Onana, atteso alla ripresa dopo la brusca interruzione del suo Mondiale [...], mentre ieri si è rivisto Correa. Domani, infine, sarà il giorno di Lukaku".