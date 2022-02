Dal Milan… al Milan: Inter, terminata l’imbattibilità casalinga in campionato

I nerazzurri non perdevano in casa da più di 15 mesi: l'ultimo ko risaliva al derby giocato il 17 ottobre 2020

L'Inter perde il derby di Milano, ma non solo: la sconfitta di ieri sera costa l'imbattibilità interna in campionato dei nerazzurri, che durava da più di 15 mesi. Casualmente, come ricorda Tuttosport, l'ultima battuta d'arresto tra le mura amiche avvenne ancora contro il Milan: "La seconda rete di Giroud ha avuto addirittura il sapore della beffa per i nerazzurri che tra le mura amiche in A non perdevano dal 17 ottobre 2020, ovvero... dal 2-1 contro il Milan".