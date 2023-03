Terremoto Turchia e Siria, le maglie di Inter-Porto in vendita all’asta su Ebay

Iniziativa del club nerazzurro in collaborazione con l'UNICEF per aiutare i bambini vittime del sisma di inizio febbraio

"Tra le priorità le forniture mediche, il necessario per allestire ripari d’emergenza e per il riscaldamento. E poi ancora generi di primo soccorso. Cibo e aiuti nutrizionali, assistenza per l’acqua e l’igiene e per la protezione dell’infanzia", si legge nella nota pubblicata dal sito ufficiale nerazzurro.