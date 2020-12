Inter-Napoli, torna la terza maglia. I tifosi contenti: “Finalmente, alleluia”

È tornata la terza maglia. L’ultima volta che l’Inter l’aveva indossata era stata in occasione della gara con la Lazio poi finita 1 a 1. Per la partita contro il Napoli i nerazzurri opteranno per la maglia a strisce grigie che ricorda quella del 1998, l’anno in cui il club interista vinse la Coppa Uefa. I tifosi hanno commentato il post della società con il quale si annuncia l’utilizzo di questa divisa per la gara di stasera e in tanti hanno scritto: “Alleluia, finalmente”