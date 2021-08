Inter, arriva un terzo sponsor sulle maglie: ecco cifre e dettagli

Dopo Socios.com (davanti) e Lenovo (dietro), sulle maglie dell'Inter comparirà un altro sponsor: Digitalbits

Un altro - nuovo - sponsor sulle maglie dell’Inter per la stagione 2021/22. Dopo socios.com (sul fronte della casacca) e Lenovo (sul retro della divisa), i nerazzurri hanno trovato l’accordo con un terzo sponsor: Digitalbits. Questo quanto evidenziato da Calciomercato.com sulle cifre della nuova partnership: “Digitalbits è già main sponsor della Roma, che incasserà circa 12 milioni di euro all'anno per le prossime tre stagione. Invece la cifra per l'Inter sarà sui 5 milioni che, uniti ai 20 milioni di Socios e ai 10 di Lenovo, fanno salire la quota totale a 35 milioni di euro all'anno. In Serie A soltanto la Juventus fa meglio grazie ai 45 milioni di Jeep”.