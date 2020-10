TS – Inter, con la Lazio test immediato per le ambizioni scudetto: nella passata stagione…

“Un test immediato per misurare le ambizioni scudetto dei nerazzurri“. Così Tuttosport definisce la gara in programma oggi all’Olimpico tra l’Inter di Antonio Conte e la Lazio. Il quotidiano sottolinea come nella passata stagione la squadra meneghina ha vinto solamente uno scontro diretto, proprio con i biancocelesti, all’andata a San Siro.

Poi sono arrivate le due sconfitte con la Juventus, un pari e un ko contro l’Atalanta e quello proprio contro la Lazio all’Olimpico in rimonta a febbraio scorso. Una gara che rappresenta già il primo crocevia della stagione per testare il reale valore dell’Inter di Conte.