SM – Inter, clima rovente al Tardini: protesta di 500 ultrà per l’addio Lukaku

L'ambiente nerazzurro è scosso dall'ormai imminente partenza di Romelu Lukaku in direzione Chelsea

L'Inter scende in campo oggi a Parma, ma l'attenzione dell'ambiente è rivolta maggiormente sul mercato. L'addio di Romelu Lukaku ha scatenato l'ira dei tifosi. Sottolinea SportMediaset: "Si preannuncia una serata molto calda al Tardini. Non tanto per l'amichevole del Parma con l'Inter, ma per l'annunciata contestazione dei tifosi nerazzurri per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Una protesta di circa 500 ultrà per ribadire alla società la grande indignazione per le mosse in uscita del club. Una dura presa di posizione dei supporter che punterà ancora il dito contro Steven Zhang e la proprietà dopo gli striscioni già esposti sotto la sede nerazzurra".