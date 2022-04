Inter, entusiasmo alle stelle: tifosi in viaggio tra Bologna e Udine. Con l’Empoli…

I numeri dei tifosi dell'Inter, che si preparano a sostenere in casa e in trasferta la squadra di Inzaghi nella volata scudetto

Entusiasmo alle stelle in casa Inter. I tifosi nerazzurri sono pronti a stringersi attorno alla squadra di Inzaghi per il rush finale e la volata scudetto con la sfida a distanza tutta milanese con il Milan.

Dopo i numeri da record contro i rossoneri in Coppa Italia e la Roma ("74.508 spettatori a San Siro per il derby di Coppa Italia, che ha fatto registrare il nuovo incasso record della storia della manifestazione, sfondando il tetto dei 4 milioni e 150 mila euro, il bis di passione anche per il saluto al vecchio amico Mou: ancora 74.947 spettatori"), ora i sostenitori si preparano a invadere Bologna e Udinese.

"Di sicuro saranno in 2.500 stasera a Bologna e in 1.300 domenica 1° maggio a Udine" assicura la Gazzetta dello Sport, che poi annuncia: "Il dato più clamoroso è quello in ottica Empoli, prossimo impegno casalingo dell’Inter: già venduti 60 mila tagliandi per la gara di venerdì 6 maggio, malgrado il giorno lavorativo e l’orario – 18.45 – non troppo agevole".