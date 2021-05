Inter, il tifoso Rossi: “Scudetto? Fondamentale uno che nessuno nomina”

Il pensiero del noto uomo di spettacolo nell'intervista ai microfoni di TuttoSport

Paolo Rossi, noto comico e attore di teatro, ha il cuore che batte per l'Inter. Nell'intervento ai microfoni di TuttoSport ha parlato con gioia dello scudetto appena conquistato dai nerazzurri: "Gran parte del merito del successo è di Conte, si vede la sua impronta. Poi per me non ha cambiato lo spirito dell'Inter, ma si è adattato all'anima della squadra, che gioca come quella di Herrera. Tutti dietro, pronti a ripartire. Un calciatore fondamentale? Handanovic, anche se nessuno lo nomina, visto che nelle ultime partite non era in forma. Nella prima parte di campionato è stato decisivo. Pensi poi al derby di ritorno. Ha salvato il risultato con tre paratone. Se non avessimo vinto sarebbe stato un problema. Mercato? Sarebbe folle se vendessero alcuni calciatori. Credo che, come tutti noi, in società possano avere dei debiti, ma io non venderei i gioielli di casa".