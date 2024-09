"Californiaaaa". Inevitabile. La sua faccia è associata a Ryan e alla sigla di O.C (Sta per Orange County, la località della California nella quale era stata ambientata.ndr). L'attore della serie in voga negli anni duemila in Italia (andava in onda su Mediaset, su Italia 1) è tra gli ospiti presenti al Meazza per Inter-Milan. Il club nerazzurro, sui social, ha raccontato della sua presenza.