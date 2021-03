Paura focolaio all’Inter: timore per 7 titolari che ancora non hanno contratto il Covid

Il Covid è tornato a fare paura all'Inter. La positività riscontrata ieri in Handanovic ha fatto scattare l'allarme

"C’è il timore, più che fondato, che l’elenco dei positivi possa ulteriormente allungarsi (...). La preoccupazione è per tutti i nerazzurri che ancora non hanno contratto il virus. E, considerando la squadra titolare, sono in parecchi: da De Vrij ad Hakimi (per lui solo un falso positivo), da Barella ad Eriksen, passando per Perisic, fino ad arrivare alla coppia Lautaro-Lukaku. Il rischio, insomma, è che il Covid, con la sua variante inglese più contagiosa, possa influenzare lo sprint scudetto di un’Inter lanciatissima".