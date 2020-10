TS – Inter, titolare a sorpresa: “Toglierà spazio a Brozovic ed Eriksen. Importante per Conte”

Professionalità, dedizione alla causa, caratteristiche uniche nella rosa dell’Inter. Qualità non da poco che lo renderanno uno dei giocatori più importanti dei nerazzurri, non appena si sarà ristabilito dal Covid. Roberto Gagliardini si appresta a diventare uno degli elementi imprescindibili di Antonio Conte in mezzo al campo. Tanto che, riporta Tuttosport, il centrocampista potrebbe anche togliere spazio sia a Brozovic ed Eriksen, almeno sulla carta più quotati per una maglia da titolari:

“Nel derby (ma anche con la Fiorentina) mancava per esempio Gagliardini, mai indicato sulla carta come uno dei titolari, ma probabilmente imprescindibile in questa squadra. Tant’è vero che Conte avrebbe voluto inserire nel motore un certo Kanté: non l’ha avuto, ma Gagliardini, quando si rimetterà dal Covid, rischia di giocare molte partite, togliendo spazio e minuti ai vari Brozovic ed Eriksen“.

(Fonte: Tuttosport)