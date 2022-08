Toni: “L’Inter ha un attacco atomico però rispetto alla Juventus…”

Buongiorno Luca Toni, da ex attaccante perché si segna così poco in A?

«Calcio d’agosto, sì, ma calcio che conta perché ci sono i punti in palio. Bisogna svegliarsi subito perché i punti d’agosto valgono come quelli di settembre».

«Ho fatto la domanda ad Allegri. La cosa strana è che in un 4-3-3 la sola punta è Vlahovic e abbia toccato pochi palloni. Capisco che forse la squadra non lo serve, ma lui è un killer in area ma deve migliorare nell’aiutare nella manovra. Se per più gare si ripete questo dato, ci sarà da riflettere».