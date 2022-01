Inter, top e flop GdS: Bastoni da 8! Brilla Brozovic, tre insufficienti

Ecco i migliori e i peggiori in campo di casa Inter dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio di ieri a San Siro

L’Inter vince 2-1 e torna in vetta alla classifica di Serie A in solitaria dopo il momentaneo sorpasso pomeridiano del Milan. 3 punti firmati Bastoni e Skriniar contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è proprio Bastoni : voto 8. “Partita sport del difensore moderno, che fa tanto e tutto bene. Il gol è degno di una sala biliardo, l’assist di un fantasista, le chiusure difensive di un vecchio marcatore italico. Giocherebbe ovunque, s’è capito…”, si legge.

Brilla Marcelo Brozovic, da 7 in pagella per la rosea, mentre sono tre gli insufficienti: da 5,5 Edin Dzeko e Stefan de Vrij, ma il peggiore per il quotidiano è Samir Handanovic. Voto 4,5 per lui: “ferma a 587’ l’imbattibilità. E la ferma lui, con un’uscita sciagurata, regalo di Natale tardivo per Immobile. E pensare che pure Onana, suo successore designato, nel pomeriggio in Coppa d’Africa aveva sbagliato un’uscita…”.