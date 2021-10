Inter, top e flop del CorSera: Dzeko e Perisic da urlo, un insufficiente

I giudizi del Corriere della Sera sui giocatori dell'Inter dopo la vittoria per 3-1 contro lo Sheriff di ieri

Un solo insufficiente nell’Inter di Simone Inzaghi che ieri ha vinto 3-1 contro lo Sheriff. È Samir Handanovic, rimandato dal Corriere della Sera: “Serata in chiaroscuro: non si fa trovare impreparato davanti a Cristiano nel primo tempo ma non appare del tutto incolpevole sulla punizione di Thill”. Voto 5,5.