Verso Inter-Torino, domani pomeriggio la conferenza stampa di Conte

Torna in campo domenica l’Inter di Antonio Conte. Alle ore 14:00 di domani, sabato 21 novembre, si terrà la conferenza stampa del tecnico in vista della sfida col Torino, gara valida per l’ottava giornata di Serie A TIM 2020/21.

L’allenatore, come informa Inter.it, risponderà alle domande dei giornalisti collegati. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Fcinter1908.it vi riporterà la diretta testuale dell’evento.