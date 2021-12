Inter-Torino, il Meazza risponde presente: ecco il dato spettatori

L'aggiornamento dal Meazza sul dato degli spettatori presenti per Inter-Torino di questo turno infrasettimanale

Non manca all'Inter di Simone Inzaghi il calore del Meazza anche con la nebbia. Per l'ultimo appuntamento del 2021 sono 41.413 gli spettatori presenti per aiutare i nerazzurri contro il Torino. Ennesima dimostrazione d'amore, alle 18.30 di mercoledì.