Inter, lontano dagli occhi ma non dal cuore: la carica a distanza di Lukaku

L'attaccante belga seppur a distanza non fa mancare il suo affetto alla squadra impegnata nella sfida del Meazza contro il Torino

Si dice "lontano dagli occhi lontano dal cuore". Non è il caso di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, lontano da Milano per ritrovare la forma migliore dopo l'infortunio patito, fa sentire la sua vicinanza ai compagni di squadra impegnati nella gara contro il Torino, vinta dai nerazzurri grazie alla rete di Brozovic in finale di gara, postando al termine del match una storia con il risultato aggiornato grazie alla rete del centrocampista croato.