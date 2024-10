L'Inter batte 3-2 il Torino e rimane a contatto del Napoli capolista. Per il Corriere dello Sport non ci sono dubbi: è Thuram il migliore in campo ("Prima causa il rosso a Maripan, poco dopo svetta su tutti di testa segnando l'1-0, ripetendosi poco dopo per il 2-0: è lo spacca-partita. E la chiude pure con la prima tripletta in nerazzurro. Straripante"), ma sono in tanti i nerazzurri che meritano una nota di merito. Tra questi c'è anche Pavard, entrato a inizio ripresa per Bisseck: "Entra ad inizio ripresa per l'ammonito Bisseck. La chiusura nel finale su Linetty vale tre punti".