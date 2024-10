Terza vittoria in 7 giorni per l'Inter, che batte 3-2 il Torino a San Siro. Il migliore in campo, anche per Tuttosport, non può che essere Thuram, ma note di merito vanno anche a Bastoni ("Ispirato come poche volte in stagione, regala un cross al bacio a Thuram sul gol rompighiaccio e fa tante altre cose buone, compreso un altro cross, stavolta per Lautaro, sul tris") e a Dimarco ("A sinistra è una spina per il Toro").