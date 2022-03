Inter, bilancio favorevole contro il Torino: i precedenti. Le ultime trasferte…

Sono ben 155 i precedenti in Serie A tra le due squadre: l'ultima sfida è stata decisa da un gol di Dumfries

Sono 155 i precedenti in Serie A tra Inter e Torino: 70 successi per i nerazzurri, contro 36 dei granata, completano 49 pareggi. Il Torino ha perso 70 partite di Serie A contro l'Inter, solo contro la Juventus (74) conta più sconfitte nella competizione. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide di campionato contro i granata e 12 delle ultime 17 partite giocate in trasferta (3N, 2P).