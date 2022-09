Inter, torna Calhanoglu. Titolare? Inzaghi tra 2 dubbi e un’idea. Senza Lukaku…

"Il sorpasso su Mkhitaryan per il ruolo di mezzala sinistra è nell’aria: sorprendente, per certi versi, riavvolgendo il nastro all’inizio di questa sosta".

"Ma il flessore è guarito e non ci sono rischi all’orizzonte. I dubbi, semmai, possono essere sulla tenuta - impossibile che l’ex milanista abbia i 90 minuti - e sul fatto che dopo 72 ore ci sarà anche l’impegno di Champions con il Barcellona. Ma l’idea di “proteggere” il probabile esordio di Asllani, schierando due titolari ai suoi lati come Barella e Calhanoglu, è la motivazione che sta spingendo Inzaghi a valutare seriamente il lancio del turco dall’inizio".

"Il ballottaggio con Gagliardini, la scelta di Mkhitaryan, la sostituzione dell’armeno dopo 30 minuti, queste in serie tutte le difficoltà del centrocampo nerazzurro senza il turco. La sua presenza è ancor più importante in assenza di Lukaku, per la trasmissione del pallone in fase offensiva".