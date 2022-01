Inter, ecco quando potrebbe tornare Gosens. Inzaghi, lunedì è in programma…

Il nuovo acquisto nerazzurro ieri ad Appiano dove ha sostenuto una seduta di lavoro in palestra

Ieri ad Appiano Gentile primo allenamento per il nuovo acquisto dell'Inter Robin Gosens. Il tedesco ha visitato il centro tecnico della squadra e ha sostenuto una seduta di lavoro in palestra. "Al giocatore, infortunatosi il 29 settembre al bicipite femorale della coscia destra, servirà un mesetto per tornare in campo".