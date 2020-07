Pronostici in vista della partita di lunedì sera tra Inter e Torino. Arrivano da Radio Dee Jay e da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Il direttore del Corriere dello Sport ha detto: “1 largo”, quello per lui il risultato della sfida del Meazza. Per il telecronista di Skysport invece il pronostico è una doppia: vittoria nerazzurra oppure pareggio. “Dico 1/X”

(Fonte: Radio Dee Jay)