SM – Inter, il Tottenham ha l’ok di Skriniar: ecco la distanza tra richiesta e offerta Spurs

Milan Skriniar potrebbe davvero lasciare l’Inter nel corso di questa sessione di mercato. Come riportato da Sport Mediaset, nel corso del blitz milanese il Tottenham ha ottenuto l’ok del giocatore a trasferirsi in Premier League. Gli inglesi hanno presentato un’offerta di circa 50 milioni, bonus inclusi, ai nerazzurri, che però ne chiedono 10 in più. L’addio del difensore, insieme a quelli di Ranocchia, Candreva, Vecino ed altri nomi in lista di sbarco, favorirebbe l’assalto a Kante per accontentare Antonio Conte e fornirgli il perno che chiede per la sua mediana.