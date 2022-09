TS – Inter, la traduzione delle parole di Inzaghi: ieri intervento non di facciata

Si legge su TuttoSport di oggi: "L’Inter dovrà probabilmente sudare per portare a casa il bottino pieno. Per una trasferta ostica, scorbutica, malmostosa. Motivo per cui le parole di Inzaghi non devono essere considerate di facciata, bensì una sorta di avvertimento. La traduzione è presto detta: gli uomini di Sottil , che non hanno nulla da perdere e che stanno attraversando un periodo assai florido, proveranno sin da subito a sfruttare l’onda lunga di risultati e di forma per cercare un’impresa non impossibile. Lautaro e compagni dovranno farsi trovare pronti per la battaglia sportiva, sfruttando a loro volta le maggiori qualità tecniche e fisiche e perché no, pure la stessa arma dei propri avversari: quell’emotività di chi è convinto di poter far bene proprio perché lo ha dimostrato di recente e più volte sul verde".