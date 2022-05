Dalla tragedia alla favola. Partita illogica e rischiosa, ma l’Inter rimette il muso avanti

L'Inter va sotto di due gol e poi rimonta facendone 4 all'Empoli, ora attende la gara di domani sera del Milan col Verona

"Di nuovo davanti, in attesa di un regalo. L’Inter si riprende la testa della classifica, abbatte l’Empoli dopo aver visto l’inferno, sorpassa il Milan, rimette il muso avanti di un punticino e spera in un’altra «Fatal Verona», dove i rossoneri lascino lo scudetto più conteso degli ultimi anni. I nerazzurri sono mutevoli, passano dalla tragedia alla favola, distruggono e ricostruiscono, vanno sotto di due reti e, trascinati dalla doppietta di un inarrestabile Lautaro, rimontano una gara che avevano complicato da soli. Le statistiche e il successo finale non cancellano un approccio sbagliato, figlio di frenesia e ingordigia. La vittoria lava via la paura e traghetta con convinzione alla finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve, lì servirà tutt’altra partita. Quella con l’Empoli è stata illogica e rischiosa, al di là del risultato", riporta il Corriere della Sera.