CdS – L’Inter da trasferta del 2019-20 non c’è più: “I numeri rispetto a Milan e Lazio…”

Nel 2019-20, l’Inter di Antonio Conte era stata la squadra con il rendimento più alto in assoluto in trasferta, 43 punti. Un ruolino di marcia non rispettato fin qui in questa stagione. Tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, il confronto con Milan e Lazio per ora non sorride ai nerazzurri:

“Nel 2019-20 l’Inter ha conquistato più punti di tutti in trasferta, ma quest’anno non sta ripetendo un ruolino di marcia tanto importante lontano dal Meazza visto che ha ottenuto 19 punti in 10 gare. A parità di incontri giocati, addirittura 9 in meno rispetto al Milan (28), ma ha fatto meglio anche la Lazio (20). L’ultima vittoria resta dunque quella del 23 dicembre al Bentegodi contro l’Hellas“.

(Fonte: Corriere dello Sport)