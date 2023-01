Inter, ora serve una svolta in trasferta: solo il Bologna ha subiti più reti

"A Monza deve essere spezzato un tabù, vale a dire quello dei gol incassati in trasferta. L'ultimo viaggio nerazzurro con la porta inviolata risale addirittura al 4 aprile dello scorso anno, ovvero all'1-0 strappato in casa della Juventus. Da allora, 12 gare in esterna e ben 23 reti subìte, quasi 2 a partita. La situazione è addirittura precipitata in questo torneo: 8 trasferte e 18 palloni raccolti nella propria rete, divisi quasi equamente (10-8) tra Handanovic e Onana. Solo il Bologna, con 20 gol incassati, ha fatto peggio. Ovvio che sia arrivato il momento di svoltare, interrompendo l'emorragia. Anche perché proprio contro il Napoli l'Inter ha dimostrato di sapere alzare un muro a protezione della propria porta. Ed è curioso anche il fatto che, a San Siro, la retroguardia nerazzurra sia stata perforata solo 4 volte: meno di tutti ad eccezione della Juve, ferma a 3".