Inter, trattative in corso per la cessione di Joao Mario. Nainggolan, possibile che…

Il club nerazzurro attivo sul fronte delle partenze

Dopo una stagione tutt'altro che positiva, Arturo Vidal potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. Il centrocampista cileno è corteggiato dal Flamengo, ma l'ostacolo è rappresentato dal ricco ingaggio del giocatore che, come sottolinea il Corriere dello Sport , l'Inter potrebbe anche liberare a zero.

"Potrebbe andare via a zero pure Nainggolan che non trova l'intesa economica con il Cagliari. L'Inter non vuole dargli una buonuscita; possibile però che lavorando sulla formula del passaggio, l'incentivo all'esodo per il Ninja sia spalmato in più anni. Trattative in corso infine per la partenza a titolo definitivo di Joao Mario".