GdS – Inter, da travolgente al ‘corto muso’: fame e risultati non cambiano

Il percorso dei nerazzurri prosegue a gonfie vele nonostante il periodo di leggero appannamento per lo spirito che contraddistingue la squadra di Inzaghi

Sosta provvidenziale più che mai per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono arrivati con la spia della riserva accesa all'ultima gara del filotto appena concluso, complici le due gare trascinate ai supplementari in pochi giorni. Eppure, nonostante la stanchezza, il viaggio in vetta procede spedito. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Dall’Inter travolgente tra ottobre e novembre a quella che ha anche imparato a vincere di “corto muso” e che non molla mai. La sostanza in casa nerazzurra non cambia, perché quella di Inzaghi resta una squadra che sembra conoscere un unico risultato: la vittoria, anche quando si tratta di recuperare da uno svantaggio".