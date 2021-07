Inter, non solo D’Ambrosio e Nainggolan: un terzo giocatore ieri out nel test

Sono tre in totale i calciatori che ieri Simone Inzaghi non ha avuto a disposizione nell'amichevole contro la Pergolettese

Il risentimento muscolare accusato da Danilo D’Ambrosio, ma non solo. Sono tre i giocatori dell’Inter attualmente ai box per i rispettivi problemi fisici. Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport dopo l’amichevole vinta ieri per 8-0 contro la Pergolettese: “Oltre a D'Ambrosio, ko da mercoledì per un risentimento alla coscia sinistra, e a Lazaro, ancora non al top, non ha giocato neppure Nainggolan. Non si tratta, però, di un caso di mercato: il belga nell'allenamento di sabato ha preso una botta a un ginocchio, che ieri non a caso aveva fasciato, e lo staff medico ha preferito evitare inutili rischi”, si legge.