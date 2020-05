Inter, cambio di strategia: tre cessioni permetteranno di valorizzare i giovani migliori

L’Inter non sarà più costretta a sacrificare i propri giovani per esigenze di bilancio: la dirigenza nerazzurra intende blindare i prodotti migliori del proprio vivavio e valorizzarli il più possibile. Un cambio di strategia possibile, secondo Tuttosport, da tre cessioni: “Il tesoretto previsto dalle cessioni di Icardi, Perisic e Joao Mario darà finalmente all’Inter la possibilità di scelta sui giocatori prodotti dal vivaio, in passato quasi sempre utilizzati per generare preziosissime plusvalenze per far quadrare i bilanci“.