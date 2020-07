Bucciantini: “Inter corre tanto, non può essere più intensa. Deve però…”

Marco Bucciantini, a Skysport, ha parlato dell’Inter e del momento che sta vivendo. «C’è un concorso di responsabilità in quello che manca alla squadra nerazzurra. Se Lautaro Martinez mette dentro quel rigore ci sono 5 punti di distacco dalla vetta. Conte ieri ha preso coscienza dei problemi di squadra. C’è da sottolineare che ha perso 20 punti partendo da una situazione di vantaggio. Con la gestione del vantaggio sarebbe stra-prima in classifica. L’Inter corre tre km più degli altri, non può essere più intensa, deve subire meno danni quando è meno intensa», ha spiegato.

(Fonte: SS24)