Inter, 3 rinnovi in programma: “2 appuntamenti fissati e una situazione non chiara”

In casa Inter si pensa ai rinnovi di tre pedine fondamentali: il club nerazzurro sta già programmando gli incontri

Prima l'addio di Hakimi, poi i rinnovi. L'Inter attende la fumata bianca con il Paris Saint-Germain per il laterale marocchino, per una cifra complessiva tra parte fissa e bonus pari a 70 milioni di euro, prima di stringere per il prolungamento del contratto di alcuni big.