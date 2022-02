GdS – Inter, questi tre titolari in calo: “Inzaghi ha bisogno di risposte da loro”

Simone Inzaghi attende risposte da questi tre nerazzurri, reduci da prestazioni al di sotto delle aspettative

Dopo il ko nel derby, ecco Roma e Napoli. Una doppia occasione di riscatto per l'Inter di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro in particolare si aspetta risposte da questi tre giocatori su tutti, svela La Gazzetta dello Sport.

"Per ripartire di slancio, Inzaghi ha bisogno di risposte dai suoi uomini di punta, sia chi finora ha sempre garantito un livello altissimo (come Brozovic), sia chi invece ha accusato alti e bassi. Il riferimento in quest’ultimo caso è a Lautaro, a secco da quasi un mese e tornato appannato dopo gli impegni in nazionale, ma anche a Barella, sottotono nelle ultime uscite (e indisponibile per la doppia sfida europea col Liverpool), e soprattutto a De Vrij, vittima nell’ultimo mese e mezzo di troppe amnesie decisive (ultima quella costata il secondo gol di Giroud nel derby). È da loro che l’Inter e Inzaghi possono aspettarsi un cambio di passo fondamentale per superare gli scogli del calendario", si legge.