Inter, a Genova la gara numero tremila in Serie A: il club nerazzurro è l’unico ad aver…

L’Inter si prepara a raggiungere un traguardo importante questa sera al ‘Ferraris’ di Marassi. Quella contro il Genoa sarà, infatti, la sfida numero 3000 in Serie A: il club nerazzurro – l’unico ad aver disputato tutti gli 89 campionati dal 1929 a oggi – sarà il primo a raggiungere questo risultato. Come ricorda il Corriere dello Sport, Juventus e Roma sono state un anno in Serie B mentre il Milan due stagioni.

Curiosamente, la società raggiunge le 3000 presenze in massima divisione contro il Genoa, lo stesso avversario dell’incontro numero 2000 nel 1993.