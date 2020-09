Inter, UFFICIALE: ceduto in prestito al Trento il difensore classe 2002 Tinazzi

Nuova operazione in uscita da parte per l’Inter, che cede in prestito per una stagione al Trento il difensore classe 2002 Luca Tinazzi. Questo il comunicato del club trentino:

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito “secco” sino al 30 giugno 2021) da Football Club Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Tinazzi, difensore classe 2002.

A.C. Trento 1921 Srl ringrazia Football Club Internazionale Milano per la disponibilità dimostrata nella trattativa, dà il benvenuto a Luca Tinazzi e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

(actrento.com)