VIDEO / Inter, il tributo dei tifosi alla squadra: il lungo applauso del Meazza

Al termine della gara con la Sampdoria, l'ultima della stagione, i tifosi dell'Inter hanno applaudito la squadra per la stagione disputata e per i due trofei raggiunti.

I tifosi sempre presenti per sostenere ancora una volta l'Inter, dopo aver spinto i nerazzurri nei momenti più duri, gioito per le vittorie e i trofei e incitato la squadra in una stagione che ha visto 1.128.377 presenze a San Siro, unite alle infinite voci nerazzurre sparse in ogni parte del mondo.