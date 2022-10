TS – Inter quasi 100′ in trincea e si risveglia dal torpore. Contro il Sassuolo…

"Non solo ha passato la nottata, ma ha pure ritrovato la sua Inter. Alzi la mano chi non pensava che per Simone Inzaghi quella con il Barcellona sarebbe stata la partita del “de profundis”. Invece - d’incanto - l’Inter si è svegliata dal torpore: ha battuto finalmente una big e si è esaltata restando per quasi cento minuti in trincea". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter sul Barcellona.