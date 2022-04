L’Inter vede la vetta, Inzaghi non cambia: chiavi in mano al trio degli indispensabili

Probabile turnover nella sfida di Bologna di mercoledì, ma non riguarderà il centrocampo dove saranno sempre presenti i soliti

"La strategia di Inzaghi in questo senso è chiara: far riposare a turno questi tre, ma solo a partita in corso, a risultato acquisito, risparmiando loro minuti preziosi, cartellini pesanti oppure infortuni. Ma è troppo grande la distanza tra questi tre e le seconde linee di centrocampo, per immaginare una rotazione. E per la verità, più per merito dei titolari che per demerito di chi parte dietro. Quarantadue presenze sulle 46 complessive per Brozovic e Barella, 41 per Calhanoglu: questo racconta il rendimento stagionale. Barella-Brozovic-Calhanoglu è un reparto che per rendimento e intensità non sfigura neppure in campo internazionale, anche se certo non siamo ai livelli fenomenali delle big d’Europa. Ma il trio funziona. E lo fa, al netto delle capacità individuali, anche per come Inzaghi è riuscito a costruir loro addosso un vestito perfetto", aggiunge il quotidiano.