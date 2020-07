Inter, quanti sprechi. A Conte manca esperienza, le alternative non sono a livello dei titolari

Dopo le sconfitte di Lazio e Juve di ieri sera, in casa Inter c’è ancora più rammarico per i punti buttati via contro Sassuolo e Bologna. Partite in controllo, con la squadra in vantaggio e inspiegabilmente lasciate andare.

“Dopo il Sassuolo è successo anche con il Bologna. Nella classifica dei nerazzurri pesano gli scontri diretti, un girone di ritorno da 18 punti (7° posto parziale con il Bologna) e soprattutto le troppe rimonte subite. L’Inter che vuole dare l’assalto al secondo posto della Lazio e si ritrova con l’arrembante Atalanta sul collo, deve provare a dare una sterzata. Considerando solo il campionato, Conte ha perso 18 punti dopo aver messo il naso davanti. Senza dimenticare che anche in Champions i nerazzurri hanno pagato gli stessi errori in partite decisive: si deve andare indietro nel tempo, ma le rimonte in casa di Barça e Borussia Dortmund a ottobre e novembre non sono state dimenticate. E hanno pesato tanto nella prima stagione di Antonio a Milano. L’Inter è la big che peggio ha fatto nella classifica delle rimonte subite e ha pagato l’inesperienza ad altissimo livello di certi giocatori, innanzitutto. E poi c’è anche la questione dei cambi: le alternative ai titolari non hanno retto il confronto e la panchina non è riuscita a incidere“, spiega La Gazzetta dello Sport.