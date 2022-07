Inter, tutte le amichevoli della pre season. Debutto il 12 luglio con il Lugano

MILANO - Il via della nuova stagione è alle porte e si aprirà con la conferenza stampa in programma il 5 luglio alle 17, quando dall'Inter HQ interverranno il CEO Sport Giuseppe Marotta e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Il giorno successivo è in programma il raduno della squadra al Suning Training Centre di Appiano Gentile, per il via alla preparazione estiva.