Inter, non solo Gosens: tutti i cambi pronti a La Spezia dalla difesa all’attacco

L’esordio dal 1’ di Robin Gosens con la maglia dell’Inter, ma non soltanto. Altre novità in vista nei nerazzurri di Simone Inzaghi, come svela La Gazzetta dello Sport nell’edizione online: “Le altre novità rispetto all'11 anti Verona dovrebbero invece essere due ritorni come quelli di Bastoni e Lautaro, la conferma di D'Ambrosio e il ritorno di Darmian a destra. DD33 prenderà il posto di De Vrij, che stamattina è comunque tornato in gruppo. Darmian dovrebbe far rifiatare Dumfries, mentre il difensore azzurro (anche lui in diffida) si riprenderà il posto a sinistra a spese di Dimarco. Da verificare invece chi lascerà il posto al Toro tra Correa e Dzeko. Probabile che dalla panchina inizi il bosniaco, che tornerà al centro dell'attacco contro Milan e Roma”, si legge.