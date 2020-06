Sky – Inter, tutti pronti a ripartire: la dirigenza presente ad Appiano per spingere la squadra

Domani sera, a San Siro, riparte la Serie A dell’Inter. Con un finale ancora tutto da scrivere. Vincendo contro la Sampdoria di Ranieri, infatti, i nerazzurri si porterebbero a 6 punti dalla capolista Juventus e a 5 dalla Lazio, immediata inseguitrice dei bianconeri. Insomma, il dovere di Conte e i suoi è dimenticare subito l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia e ripartire al meglio.

Come riportato da Sky Sport, l’allenatore dovrà fare a meno di Stefano Sensi, che nella giornata di ieri ha rimediato un guaio muscolare e che ha già lasciato Appiano Gentile. A ‘vigilare’ sulla squadra, scesa in campo da poco per l’allenamento, la dirigenza al completo: da Marotta ad Ausilio, da Zanetti a Baccin al dottor Volpi. Tutti presenti per dare il loro supporto al gruppo in vista del rientro in campo

(Fonte: Sky Sport)