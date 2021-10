Inter, Inzaghi si gode questo giocatore: “In un minuto tutto il repertorio”

Un'altra prestazione più che positiva della vera sorpresa dell'inizio di stagione dell'Inter di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi può sorridere per la vittoria della sua Inter contro lo Sheriff e le risposte arrivate dopo il ko con la Lazio. E c'è un giocatore su tutti che continua a stupire con la maglia nerazzurra, come evidenziato anche da Repubblica: "Inzaghi nella notte più bella della sua Inter finora si gode Dimarco, che non sarà uno specialista dei rigori ma tutto il resto lo sa calciare. Con tempi condensati da numero circense, nel solo trentaquattresimo minuto del primo tempo ha dato dimostrazione in pochi secondi di tutto il repertorio: prima un bel tiro cross su punizione dalla destra, poi il corner da sinistra che ha portato l’1-0", si legge.